شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. قطع المياه عن مركز ومدينة أرمنت بالأقصر لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع المياه عن مركز ومدينة أرمنت والقرى التابعة لها، اعتباراً من الساعة 11 مساءَ غدٍ الجمعة 4/12/2020، وحتى الساعة 5 من صباح بعد غدٍ السبت 5/12/2020، وذلك لتنفيذ أعمال ربط الخزان الأرضي للتوسعات الجديدة بخزان محطة مياه أرمنت القائم.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات صالحة لمياه الشرب وفى حالة طلب المياه يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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