شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبلغ ذروة عامين ونصف وسط معنويات قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين ونصف ، وسط معنويات قوية تسيطر على أسواق المال العالمية ،وتسارع إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.2139$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2112 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2103$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا قرابة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تزايد آمال إقرار المزيد من التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا مستوي 90.83 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، عاكسا استمرار الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، بسبب انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ،وتزايد الإقبال على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وتعاذ تلك المعنويات إلى حدوث انفراجة فى المحادثات حول برامج المساعدات المالية فى الولايات المتحدة للإغاثة من جائحة كورونا ،بالإضافة إلى قرب استخدام لقاحات فيروس كوفيد-19 ،والتي سوف تساعد كثيرا فى السيطرة على العدوى.

أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" يوم الثلاثاء محادثات حول برنامج الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا ، وقالت بيلوسي فى بيان بعد المحادثات إن منوتشين سيراجع مقترحات المساعدات الاقتصادية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتوصل المشرعون فى الولايات المتحدة لاتفاق حول تمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي فى 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

من ناحية أخرى ، وافقت المملكة المتحدة يوم الأربعاء على منح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المطور من قبل "فايرز و بيونتيك" ،وقالت الحكومة البريطانية إنها ستبدأ فى تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأعلنت فى وقت سابق شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك " الألمانية للتكنولوجيا الحيوية أن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من العدوى.