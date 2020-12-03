الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-تحليل - 3-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج بتداولات يوم أمس اندفاع إيجابي جديد ليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز عند 139.35, كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لحين الوصول نحو الهدف الرئيسي والمتمركز حاليا قرب 141.05.
ما يجب التنويه له, أن هبوط السعر دون الدعم الحالي المذكور سابقا قد يعمل على تأجيل الهجوم الصاعد لنتوقع تكبده بذلك لبعض الخسائر بتسلله نحو 138.50 وصولا للدعم المتمركز عند 136.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 141.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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