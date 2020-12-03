شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس ينتقل للمسار الصاعد– تحليل -3-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر النحاس مؤخرا فوق المقاومة المستقرة عند 3.4100 ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الصاعدة وليعزز الاستمرارية الإيجابية بتسجيله لمستوى 3.5190, نتوقع بتشكيل مستوى 3.4300 للدعم الرئيسي, استئناف السعر للمحاولات الصاعدة ليستهدف بذلك مستوى 3.6000 بشكل أولي وصولا نحو 3.7800 بتداولات الفترة القادمة. كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتسجيل الأهداف الإضافية المذكورة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4300 و 3.5600 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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