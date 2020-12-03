شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة فوق مستوى 23.60، ويحصل السعر على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك التخلص من عزمه السلبي واكتساب العزم الإيجابي بشكل تدريجي.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 25.06، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 23.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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