شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ أبوظبي: الشباب يقودون مسيرة التنمية ونواصل تمكين الكوادر الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «موانئ أبوظبي» أن اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة يشكل مناسبة وطنية سنوية، تسلط الضوء على إنجازات كبيرة تم تحقيقها على مدى عقود مضت وأظهرت فيها الإمارات للعالم أن الإرادة والعمل الجاد لأبنائها والإخلاص في حب الوطن هي فقط الركائز التي تُبنى بها الأمم.

وفي هذه المناسبة تواصل «موانئ أبوظبي» جهودها الرائدة لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة؛ من خلال تسهيل حركة التجارة العالمية، وتعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية.

دولة عصرية متقدمة

وقالت ميثة المرر، نائب الرئيس - إدارة القوى العاملة والتوطين: إن اليوم الوطني مناسبة وطنية نحتفي فيها بيوم اتحدت فيه الإرادة والتطلعات المستقبلية والإمكانات؛ من أجل تحقيق هدف واحد؛ هو بناء دولة عصرية متقدمة لها مكانتها بين الدول وكان روّاد هذه الرؤية المغفور لهما الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما حكام الإمارات.

وتزخر «موانئ أبوظبي» بكفاءات إماراتية ترى في عملها في المجموعة وسيلة للمشاركة الفاعلة في تحقيق تطلعات دولة الإمارات.

الفخر والاعتزاز

وقال أحمد سالم الشبلي، ضابط أول في أمن الموانئ - موانئ أبوظبي: إن اليوم الوطني يعني لي الفخر والاعتزاز والأمن والأمان والإنجازات، والرخاء والعطاء والتقدم، فهو لا يقتصر على الفعاليات الرسمية؛ بل أصبح يوماً متميزاً لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة.

مناسبة عظيمة

قال عبد الله أنيس الهاشمي مدير الصحة والسلامة وبيئة العمل - موانئ أبوظبي، إن اليوم الوطني للدولة مناسبة عظيمة تتكرر كل عام؛ لتذكرنا بأن الخير والرخاء الذي نعيشه اليوم هو نتيجة لقرار مصيري انطلق من فكر قائد عظيم كانت له نظرة مستقبلية لشعبه ووطنه.

وحول مساهمته في عمل موانئ أبوظبي.. قال: أتاحت لي الشركة فرصة ممارسة موهبتي بالتصوير؛ من خلال تصوير الفعاليات الداخلية والزملاء والمشاركة في العديد من المبادرات .

حب الوطن

و قالت الهام آل ربيعة أخصائية المسؤولية المجتمعية، التسويق والاتصال - موانئ أبوظبي: إن أي حديث عن قيام دولة الاتحاد يترادف مع ذكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علمنا حب الوطن والمعنى الحقيقي لكلمة الاتحاد.

الاحتفاء بالإنجاز

وقالت سلوى البريكي، ضابط الأداء المؤسسي، مكتب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - موانئ أبوظبي: إن اليوم الوطني هو يوم الاحتفاء بالإنجاز، يوم الاحتفاء بالاتحاد، يوم الاحتفاء بالنظرة الثاقبة والحكيمة لمؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحكام الإمارات منذ 49 عاماً.(وام)