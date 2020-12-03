شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات الشارقة».. حملة مجتمعية للاحتفاء بالمرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفاءً باليوم الوطني ال 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، (أمس الأربعاء) حملة مجتمعية للاحتفاء بدور المرأة في مسيرة دولة الاتحاد، تحت شعار «سيدات الشارقة»، استهدف خلالها استعراض أبرز منجزات رائدات الأعمال والتقدم الذي أحرزنه وما يتطلعن لتحقيقه لبلادهن.

يعرض المجلس عبر الحملة، التي تستمر طيلة شهر ديسمبر الجاري، تجارب أربع سيدات من عضواته المنتسبات، حيث يسعى إلى ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة للمرأة والمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينها مهنياً واقتصادياً، من خلال توفير الأدوات اللازمة لسيدات ورائدات الأعمال، ودعم دورهن في رفد الاقتصاد الوطني.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، نسعى عبر إطلاق هذه الحملة، إلى الاحتفاء باليوم الوطني، بالمشاركة الفاعلة التي تعكس الانتماء للهوية والوطن، وذلك من خلال مواصلة مساعينا وجهودنا في دعم وإلهام السيدات، وتشجيعهن على استثمار طاقاتهن وإمكاناتهن في عالم الأعمال، ومشاركة تجاربهن واستعراضها أمام الأخريات، بهدف تقديم الفائدة، وتشجيع السيدات على الاستفادة من هذه التجارب، والسعي إلى تحقيق طموحاتهن عبر إطلاق مشاريعهن الخاصة.

وأضافت: أن الحملة تجسد رؤى وأهداف مجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث توفر فرصة الاطلاع على قصص سيدات الأعمال وهن يستعرضن تجاربهن في عالم الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس، بواقع مقابلة واحدة لكل سيدة أسبوعياً، وذلك عقب الانتهاء من الاحتفالات بالمناسبة الوطنية، للمساهمة في صقل مهارات السيدات، وتعريفهن بأبرز خطوات البدء بمشاريع واعدة، وأفكار ريادية.

تتضمن قائمة المشاركات في الحملة كلاً من سيدة الأعمال، سعادة شذى علاي النقبي - مؤسس مركز شذى للتجميل، وشيخة مغاور مؤسس «تبرُ ويدينج»، عائشة السوقي، مؤسس «سويتوبيا»، وفاطمة شويطر مؤسس «ذي آرك كوفي».

ويكرس مجلس سيدات أعمال الشارقة منذ تأسيسه في عام 2002، جهوده لتحقيق الاندماج الكامل لسيدات الأعمال في القطاع الاقتصادي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ومشاريع السيدات المستدامة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تبنيه نهجاً متكاملاً، يهدف إلى دعم مشاريع الأعمال والشركات التي تمتلكها وتديرها سيدات الأعمال.

ويقدم المجلس المساعدة والمشورة الفنية اللازمة للسيدات الراغبات بإطلاق أعمالهن في الشارقة، إضافة إلى دعمهن من خلال إقامة شراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتوفير الفرصة لهن للترويج لمشاريعهن في مختلف المنصات الاقتصادية والمهنية على المستويين المحلي والعالمي.