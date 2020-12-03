شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشهد 5 محاولات تحطيم أرقام قياسية عالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت جينيس للأرقام القياسية بأن الإمارات تسعى إلى رفع حصيلتها من الأرقام القياسية بخمس محاولات جديدة احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي 49. وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم بأن الرقم الحالي للإمارات يقف عند 434 رقماً قياسياً عالمياً، ما يجعلها في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال، متبوعة بجمهورية مصر العربية ب 96 رقماً، ومن ثم المملكة العربية السعودية ب 95 رقماً.

على مدار الأسبوع الجاري، سيتم رصد 3 محاولات باسم القرية العالمية بدبي، حيث تندرج هذه المحاولات ضمن حملة لكسر 25 رقماً قياسياً عالمياً احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها. وعن المحاولات الثلاث فهي لأكبر رقم مصمم من الأعلام الوطنية والذي يقف حالياً عند 1000 علم، ومحاولة أخرى لأكبر كلمة مكتوبة من أغطية العبوات البلاستيكية والذي يقف حالياً عند 13434 غطاء، وأما المحاولة الثالثة فهي لأكبر فسيفساء مصنوع من تذاكر الدخول والذي يقف حالياً عند 50 متراً مربعاً.

ونجح «ياس مول»، بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أضخم مجسم فني تم تشكيله من الرمال في العالم؛ ويتخذ المجسم شكل زجاجة من طبقات الرمال المصبوغة بألوان العلم الإماراتي احتفالاً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتولّى فريق من الفنانين المتمرّسين صنع المجسم الفني الرملي، وقد وصل وزنه إلى 2,245.5 كغ. وحضر ممثّل عن موسوعة غينيس لتقديم الشهادة

وسيبقى المجسّم الفني ذو الرقم القياسي معروضاً في ساحة «تاون سكوير» حتى 5 ديسمبر 2020 ليشاهده الزوّار والمتسوّقون في «ياس مول».

وسابقاً خلال الأسبوع، استطاعت المدرسة الهندية في الشارقة تحقيق الرقم القياسي العالمي لأكبر فيديو متسلسل لأشخاص يمررون علماً وطنياً وذلك بمشاركة 3537 شخصاً.