شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رؤساء 6 شركات مدرجة بالسوق السعودي خلال الربع الرابع لظروف خاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت 6 شركات مدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" استقالة مسؤوليها التنفيذيين لـ«ظروف خاصة» خلال الربع الرابع من العام الحالي 2020.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية قبول مجلس إدارتها استقالة الرئيس التنفيذي للشركة ناصر السليمان لـ«ظروف خاصة»، على أن يبدأ سريانها بنهاية الربع الأول من العام القادم 2021، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

وأعلنت «المراعي» قبول مجلس إدارتها استقالة الرئيس التنفيذي للشركة ماجد مازن نوفل لـ«ظروف خاصة»، مع بدء سريان الاستقالة في 17 من شهر نوفمبر الماضي، مع تعيين بدر العيسى بمنصب العضو المنتدب بدر العيسى حتى تعيين الرئيسي التنفيذي الجديد.

وأعلن مصرف الإنماء موافقة مجلس الإدارة على استقالة عبدالمحسن الفارس لـ«ظروف خاصة»، مع تعيين عبدالله الخليفة رئيسا تنفيذيا للمصرف.

فيما أفصح البنك العربي الوطني عن تقدم عضو مجلس الإدارة المنتدب «روبير مارون عيد» بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة لـ«ظروف خاصة»، مع قبول استقالته التي تبدأ في 2 فبراير العام القادم.

ووافق مجلس إدارة بنك الجزيرة على بدء سريان استقالة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي نبيل الحوشان في أكتوبر الماضي لـ«ظروف خاصة»، مع تكليف أحمد الحسن رئيسا تنفيذيا مكلفا حتى استكمال مسوغات تعيين رئيس تنفيذي.

وأعلنت مجموعة صافولا قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس أنيس مؤمنة من منصب الرئيس التنفيذي لـ«ظروف خاصة»، ويبدأ سريان الاستقالة العام القادم، مع تعيين وليد فطاني رئيسا تنفيذيا للمجموعة.