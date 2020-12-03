شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: إعادة إمدادات المشتقات البترولية تدريجيا في جازان بعد نقص بسبب عطل فني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أن إمدادات المشتقات البترولية بدأت العودة تدريجيًا لمحطة منطقة جازان بعد عطل فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات وهو ما نتج عنه نقص في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وأكدت الشركة أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع،في أسرع وقت ممكن، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكانت أرامكو قد أعلنت، خلال نوفمبر الجاري، عن البدء في طرح سندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme).

وبحسب البيان، يبلغ العائد على السند 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات و3.250% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة و3.500% للسندات المستحقة خلال خمسين سنة.

وتستهدف أرامكو من الطرح استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن تراجع في الأرباح بنسبة 44.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 بالغا 44.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 79.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.