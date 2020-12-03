شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات "أوبك بلس" تقترب من الحل وسط ترقب لنتائج اجتماع اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبذل اللاعبون الرئيسيون في تحالف "أوبك بلس" الذي يضم 23 دولة، جهودًا دبلوماسية لحل نزاع يتمحور حول كمية النفط الخام التي يجب ضخها في عام 2021.

ومن المفترض التوصل إلى حل وسط قبل اجتماع وزراء الطاقة اليوم الخميس والذي تم تأجيله بسبب عدم التوصل لحل بين عدد من الأطراف، بحسب "العربية.نت".

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت خلال تداولات أمس الأربعاء وعززت مكاسبها في أعقاب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا في الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3% إلى 45.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.9 دولار وأقل سعر عند 43.9 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.7% إلى 48.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 48.7 دولار وأقل سعر عند 46.8 دولار.