شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي يتوقع تطبيق لائحة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين بالقطاع الخاص مارس 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن اللائحة التنظيمية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص ستصدر قريبا، وسيبدأ تطبيق المبادرة في 14 مارس 2021.

وأوضح أن المبادرة تتضمن ثلاث خدمات رئيسة هي النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي المبادرة استكمالاً لجهود الوزارة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وتسعى لرفع جاذبية سوق العمل، وتهدف لتفعيل المرجعية التعاقدية بالعلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل الموثق بينهما.

ومن المتوقع أن تحدث المبادرة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

يشار إلى أن سطام الحربي، كان قد توقع أنه بنهاية عام 2020، ستكون جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص وعددها 600 ألف منضمة لمنصة مدد لحماية الأجور التي تم العمل عليها العامين الماضيين مع عدة جهات حكومية.

وأشار حينها إلى أنه سيتم تحويل جميع أجور العاملين في القطاع الخاص عبر هذه المنصة، مؤكدا أن هذا الأمر يرفع كفاءة سوق العمل ويحد من الخلافات العمالية.

ومؤخرا، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21%من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في 2014.