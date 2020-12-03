شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 104.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.42 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الأعلى له عند 104.54.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 778 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 156 ألف طلب إلى 5,915 ألف طلب مقابل 6,071 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى 57.5 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.7 ومقابل اتساع 56.9 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.0 مقابل 56.6 في تشرين الأول/أكتوبر.