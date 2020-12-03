شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.2121 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2115، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في أكثر من عامين ونصف عند 1.2125، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2104.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة لصدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 36.5 مقابل 41.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصدور قراءة المؤشر ذاته ذلك لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا اتساع الانكماش إلى ما قيمته 40.9 مقابل 46.7 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تؤكد على انكماش عند 49.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 46.5 في تشرين الأول/أكتوبر، وقبل أظهر القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تؤكد على انكماش عند 46.2 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 49.5.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تؤكد على انكماش عند 41.3 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 46.9 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.7% مقابل تراجع 2.0% في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 778 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 156 ألف طلب إلى 5,915 ألف طلب مقابل 6,071 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى 57.5 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.7 ومقابل اتساع 56.9 في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.0 مقابل 56.6 في تشرين الأول/أكتوبر.