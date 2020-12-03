شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مبدع أو مبتكر عليك وعلى حاضنات الأعمال.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاضنات الأعمال مصطلح جديد فى مصر تم إطلاقه منذ عامين فقد تم بتاريخ 5 أبريل 2018 توقيع بروتوكول مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بهدف إنشاء شبكة قومية لحاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية.

وتعتبر حاضنات الأعمال بيئة متكاملة توفر جميع الأدوات والتقنيات وجميع أنواع الدعم للشركات الناشئة كى تنمو وتنجح وتستقر، يمكن أن توفر حاضنات الأعمال استشارات فى الإدارة لرواد الأعمال، وخدمات الدعم المادى إلى جانب حل المشكلات وتخطى الصعوبات التى تواجه رواد الأعمال اثناء انشاء شركاتهم الناشئة.

يقوم مشروع رواد 2030 بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف:

خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية، بصفة خاصة من خلال ابتكارات تقدمها تلك الشركات.

التواصل مع الشباب فى جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز عن بعد، والشراكات مع الجامعات المحلية.

توفير الدعم وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادى وتحويلها إلى شركات ناشئة مع الجامعات المحلية والتعليم على الإنترنت.

المساهمة فى خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية تحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.

خطوات التوسع فى إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال

أولًا: إنشاء الشبكة القومية لحاضنات الأعمال بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي

تم بتاريخ 5 أبريل 2018 توقيع بروتوكول مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بهدف إنشاء شبكة قومية لحاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية

ثانيًا: التوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال

الحاضنة هى منصة متكاملة للمبدعين والمصممين ورواد الأعمال حيث تقدم حزمة من الخدمات المتخصصه فى مجال تطوير الأعمال الابداعية لرواد الأعمال والمبدعين.

وحاضنات الأعمال اسمها يدل على معناها فالاحتضان يعنى التربية والتنشئة والرعاية والحاضنة هى كيان ومؤسسه تنموية تهدف بالدرجة الاولى إلى احتضان افكار مشاريع وشركات ناشئة فى كافة التخصصات والمجالات عن طريق تزويدها بحزمة من الخدمات والموارد مثل التسويق والاستشارات والتدريب والتمويل، كما تهدف الحاضنات من ناحية اخرى إلى تقليل البطالة وتنمية الاقتصاد.

ثالثا: دور حاضنات الأعمال مع رواد الأعمال واصحاب الافكار الابداعية:

– تساعد الافراد على انشاء مشروعات والدخول فى مجال ريادة الأعمال.

– توفير الدعم المادى والتمويل اضافة للتسهيلات القانونية.

– تقديم استشارات فى مجال إدارة المشروعات.

– المساهمة فى توسع الشركة وربطها بالاسواق المحلية واحيانا الدولية.

– معالجة اسباب الفشل والضعف فى المشروع الريادى كى ينجح ويستمر.

– تقديم بعض المعلومات الاكاديمية والدورات المطلوبة لتنمية مهارات فريق العمل كى يستطيع المنافسة.

ويقوم مشروع رواد 2030 بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف:

تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع.

احتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة من خلال ابتكارات تقدمها تلك الشركات، بشرط ان يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية.

توفير الدعم الفنى والمادى وتنمية القدرات الادارية والابتكارية واحتضان الافكار ذات المردود الاقتصادى وتحويلها الى شركات ناشئة.

التواصل مع الشباب فى جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز عن بعد، والشراكات مع الجامعات المحلية والتعليم على الإنترنت.

المساهمة فى خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية.

تحفيز الإبتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين.

خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات.

وقد اطلق مشروع رواد 2030 عدد من الحاضنات فى مجالات متعددة وهى:

حاضنة الذكاء الاصطناعى: بالتعاون مع جامعتى الاسكندرية وعين شمس

وهى حاضنة تهدف إلى تشجيع العديد من الشركات الناشئة على البدء فى الاستثمار فى مجال الذكاء الاصطناعى واحتضان (24) من الشركات التى تسعى إلى تقديم الحلول العملية للعديد من المشاكل المعاصرة..

حاضنة مشرق (فى مجال السياحة) بالتعاون مع الاكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى..

تم برام اتفاقية مع الاكاديميه البحرية فى ديسمبر 2018 لانشاء حاضنة أعمال فى مجال اقامة برامج لتشجيع الابتكار ورياده الأعمال فى القطاع السياحى بجمهورية مصر العربية وقد تم توقيع العقد على هامش فعاليات الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة العرب بالاسكندرية وتعطى فرصه للاحتضان ل (10) شركات. حاضنة أعمال (ميكروفكتورى) المصنع المصغر بالتعاون مع مبادرة رواد النيل.

فى اطار دعم المناخ الخاص بالاهتمام بالمشروعات الصغيره يقوم مشروع رواد 2030 بانشاء حاضنة صناعيه بالتعاون مع مبادرة رواد النيل لدعم الشركات الناشئة والمشروعات المتقدمة واحتضانها باعتبارها مدخلات انتاج اساسية للصناعات الكبرى

الحاضنة المصرية الافريقية والتى تقدم جميع التدريبات والخدمات اون لاين:

انشاء اول حاضنة عربية افريقيه تعنى بالشباب الافريقى بحيث تكون منصه للشباب العربى والافريقى وتكون اول حاضنة أعمال اون لاين تقدم الدعم الفنى والتدريبات اللازمة لرواد الأعمال وتستهدف 500 شركة ناشئة..

هى حاضنة أعمال عامة تستهدف خدمة شباب شمال الصعيد من حيث المساعدة فى انشاء المشروعات الصغيرة وتقديم الاستشارات والدعم الفنى والتدريبات اللازمة للشباب وتستهدف الحاضنة احتضان 10 شركات ناشئة.