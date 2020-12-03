شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات رابع جلسات الأسبوع وثالث جلسات الشهر على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع وثالث جلسات الشهر على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية الاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية اليوم الخميس وسط تقييم المستثمرين لإحياء محادثات الإنفاق المالي في الولايات المتحدة مؤخراً والتقدم المحرز في لقاحات فيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.39% ليربح 6.97 نقطة ويصل إلى المستوى 1,780.94، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.19% ليربح هو الأخر 50.53 نقطة ويصل إلى المستوى 26,851.51.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليخسر 5.43 نقطة ويصل إلى المستوى 5,061.71، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليخسر هو الأخر 3.19 نقطة ويصل إلى المستوى 3,446.19.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.76% ليربح 202.83 نقطة ويصل إلى المستوى 26,735.41، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07% ليربح هو الأخر 1.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,677.83.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.58% ليخسر 74.22 نقطة ويصل إلى المستوى 12,654.47، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.44% ليربح 29.10 نقطة ويصل إلى المستوى 6,619.30.