شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يتراجع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمانة للتأمين (8310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.10 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.20، طيلة ثبات مستوى الدعم 35.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 40.55.
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