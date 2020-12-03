شكرا لقرائتكم خبر عن أسلاك يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسلاك (1301) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر اختراقه لمستوى المقاومة المحوري 34.90، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.87% بما يعادل 0.65 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 34.90، ليستهدف مستوى المقاومة 40.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 38.00.