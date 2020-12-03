الموازنة العامة لإيران يتجاوز 579 مليار دولار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

قدمت الحكومة الايرانية لمجلس الشورى الاسلامي الاربعاء مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2021.

وبحسب مشروع الموازنة العامة المقدم الذي نشرته وكالة “فارس” عبر الموقع الرسمي لمنظمة التخطيط والموازنة، فإن الحجم الاجمالي للموزانة من حيث الايرادات المتوقعة والنفقات يقدر بـ24,357,078,986,000,000 ريال ( أكثر من 579.93 مليار دولار باحتساب السعر الرسمي للدولار الواحد 42 الف ريال).

وبيّن المشروع أن موارد الميزانية العامة للحكومة من حيث الايرادات وطرح الاصول الاستثمارية والمالية، ومصاريفها من حيث النفقات وتملك الاصول الاسستثمارية تقدر بـ 9,298,217,177,000,000 ريال( يربو عن 221.38 مليار دولار).

وأضاف أن ميزانية الشركات الحكومية والبنوك والمؤسسات الربحية التابعة للدولة من حيث الايرادات وسائر الموارد الائتمانية تقدر بـ 15,619,570,426,000,000 ريال( اكثر من 371.89 مليار دولار)، ومن حيث النفقات والمدفوعات مبلغ مماثل بواقع 15,619,570,462,000,000 ريال.