شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد تمسك القطاع الخاص بالبقاء فى السوق سبب تحسن مؤشر الأعمال وقت كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دراسة حديثة تحسن في مؤشر الأعمال، خلال الربع الأول من عام 2020 "يوليو- سبتمبر" للعام المالي 2020/ 2021، وذلك نتيجة جهود القطاع الخاص في الحفاظ على تواجده في السوق بعد ما تكبده من خسائر خلال الربع السابق له "ابريل- يونيو"، والذي شهد ذروة انتشار فيروس "كوفيد –19" وتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية.

وأظهرت نتائج الدراسة الصادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، استمرار التوقعات الايجابية للشركات خلال الربع القادم "أكتوبر-ديسمبر" 2020، وعلى مستوى أحجام الشركات سجل مؤشر أداء الشركات الكبيرة 55 نقطة في الربع الثالث محل الدراسة ، مقابل 38 نقطة في الربع السابق، بينما شهد وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة حسنا بقيم تتجاوز 50 نقطة بعد قيم أدني من 50 نقطة في الربع السابق، حيث سجل المؤشر 52 نقطة في الربع محل الدراسة مقابل 35 نقطة في الربع السابق.

وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبط بفيروس كورونا إلا أنه لم يمنع شركات القطاع الخاص من التفاؤل في توقعاتها خلال الربع القادم "أكتوبر- ديسمبر"، وإن كان التفاؤل أقل بالنسبة للشركات الصغيرة مقارنة بالكبيرة.

ويرصد "بارومتر الأعمال" الفترة من الربع الأول من عام 2020 "يوليو- سبتمبر"، ويضم نتائج مسح لعينة تبلغ 120 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة بواقع 50% للصناعات التحويلية، و13% للخدمات المالية، و12% للتشييد والبناء، و10% للنقل، و8% للسياحة و7% للاتصالات.

ويمثل مؤشر "بارومتر الأعمال"، متوسطا بسيطا لمجموعة من المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة في الاستبيان وهي، الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات والمخزون السلعي، بالإضافة إلى مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف والاستثمار، ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.