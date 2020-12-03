شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تقدمه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 26٫8 فلس، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 31 فلس كمستوى أول خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 24 فلس٫

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.3 بينما مستوى المقاومة هو 27.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد