شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 244 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اسابيع، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 260 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 237 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 241 بينما مستوى المقاومة هو 246 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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