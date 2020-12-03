شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 23٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 25٫50 فلس كمستوى أول ثم 28٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 22 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23 بينما مستوى المقاومة هو 24.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد