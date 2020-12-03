شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تجاوز السهم خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 2٫45 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى1٫90 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.96 وبين مستوى المقاومة هو 2.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد