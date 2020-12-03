شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 03-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء عند مستوى 6012 نقطة مرتفعا بالمقارنة بإغلاقه السابق، وذلك على خلفية ملامسته لخط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لأعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 6250 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,954 وبين مستوى المقاومة هو 6,072 نقطة