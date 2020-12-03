شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية من 4 دول أوروبية ضد "آبل" بتهمة خداع المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت أربع دول أوروبية دعوى قضائية ضد شركة "آبل" واتهمتها بخداع المستهلكين بسبب تحميل بعض التحديثات الخاصة بالشركة على نسخ "آيفون" القديمة مما أدى إلى إبطاء عمل هذه النسخ.



ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن الدعوى القضائية تشمل بعض الدلائل على طرح "آبل" تحديثات لإخفاء مشكلات تعلم أنها ستبطيء عمل جوالات "آيفون".



هذا، وقد شدد المسؤولون على ضرورة حماية المواطنين في اوروبا من سوء الاستغلال الذي تمارسه بعض الشركات الأجنبية.



وتغطي الدعوى القضائية أكثر من ثلاثة ملايين جوال من أنواع "آيفون 6" و"آيفون 7" و"آيفون إس إي" بيعت دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال خلال الفترة بين عامي 2014 و20120.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 0.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 123.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 123.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 120.8 دولار فيما بلغت القيمة السوقية للشركة 2.09 تريليون دولار.