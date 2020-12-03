شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتراجع رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين في اليابان قفز إلى 33.7 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 33 نقطة بعد القراءة 33.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، فيما ارتفع الأساس النقدي بنسبة 16.5% لكن دون توقعات بارتفاع نسبته 17.2%.



وفي سياق منفصل، تتابع الأسواق عن كثب تطورات أزمة فيروس كورونا مع تجاوز عدد الوفيات عالميا مستوى 1.5 مليون شخص وورود المزيد من الأنباء عن لقاحات فعالة للوقاية من الفيروس.



هذا، وقد التقى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" للحديث عن إحياء مفاوضات حزمة التحفيز المالية الثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 104.4، وسجل أعلى سعر عند 104.7 في حين سجل أقل سعر عند 104.2.