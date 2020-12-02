شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلف مرتفعاً لثاني جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التكهنات بضخ الحزمة التحفيزية الجديدة في الولايات المتحدة.



والتقى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" للحديث عن إحياء مفاوضات حزمة التحفيز المالية الثانية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراجع لقاح "فايزر" مع إمكانية إتاحة استخدامه بشكل طاريء في ظل ارتفاع عدد الوفيات عالميا إلى أكثر من 1.5 مليون شخص.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.5 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.1 نقطة.



هذا، وقد أضاف القطاع الخاص الأمريكي 307 آلاف وظيفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 433 ألف وظيفة بعد إضافة 407 آلاف في أكتوبر/تشرين الأول.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.30 دولار وأغلق المعدن عند 1830.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1835 دولارا وأقل سعر عند 1810.5 دولار.