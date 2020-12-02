أميانتيت تخفض رأسمالها 42% لإطفاء خسائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «أميانتيت العربية السعودية» في اجتماعها أمس الأول، على تخفيض رأس المال من 344.52 مليون ريال إلى 200 مليون ريال بنسبة 42% عن طريق إلغاء 14.45 مليون سهم، لإطفاء ما نسبته 96.61 % من الخسائر المتراكمة.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بنسبة 60% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال ليصل إلى 320 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أن الموافقة على زيادة رأس المال مرتبطة بموافقة المساهمين على البند الأول من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأسمال الشركة، وحيث إن المساهمين وافقوا على البند الأول فيعد قرار المساهمين بالموافقة على زيادة رأس المال على النحو المذكور أعلاه صحيحا ونافذا.

وأعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أنه سوف يتم تعليق تداول سهم شركة «أميانتيت»، وذلك بناء على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداء من الأربعاء 2 ديسمبر 2020، إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق أثر التغير في رأسمال الشركة.

وقالت تداول في بيان لها، إنه سيرفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 3 ديسمبر 2020، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 23.94 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة، مبينة أنه سيتم إيداع حقوق أولوية الشركة في محافظ المستثمرين يوم

الأحد 6 ديسمبر 2020.

تخفيض رأس المال

رأس المال الحالي 344.52 مليون ريال

عدد الأسهم 34.45 مليون سهم

نسبة التخفيض 41.95 %

رأس المال بعد التخفيض 200 مليون ريال

عدد الأسهم بعد التخفيض 20 مليون سهم

طريقة التخفيض

إلغاء 14.45 مليون سهم (سيتم تخفيض سهم لكل 2.38 سهم)

الأسباب

إطفاء 96.61 % من الخسائر المتراكمة بقيمة 144.52 مليون ريال

تاريخ التخفيض

نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال

زيادة رأس المال

رأس المال قبل الزيادة 200 مليون ريال

عدد الأسهم 20 مليون سهم

نسبة الزيادة 60 % أسهم حقوق الأولوية:

رأس المال بعد الزيادة 320 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة 32 مليون سهم

أسهم حقوق الأولوية:

عدد الأسهم المطروحة: 12 مليون سهم

سعر الطرح: 10 ريالات

حجم الإصدار: 120 مليون ريال

تاريخ الاستحقاق: يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية