شكرا لقرائتكم خبر 44 محافظة مغطاة بخدمة 5G في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل انتشار خدمة الجيل الخامس (5G) في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 44 محافظة بالمملكة.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في تقريرها الربعي (مقياس) لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، عن تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 41 محافظة، جاءت بعدها شركة موبايلي بـ16 محافظة، وأخيرا شركة الاتصالات السعودية STC بعد قيامها بنشر خدمة الجيل الخامس في 7 محافظات.

كما كشف تقرير (مقياس) عن خارطة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة، حيث تم نشر خدمة الجيل الخامس في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، إضافة للمنطقة الشرقية من قبل شركات: زين، موبايلي، الاتصالات السعودية STC، فيما تم نشر شبكة الجيل الخامس في منطقتي حائل والباحة من قبل شركتي زين وموبايلي، بينما انفردت شركة زين بتقديم خدمات الجيل الخامس في مناطق: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وعسير، ونجران، وجازان.

ورصد التقرير الصادر عن (هيئة الاتصالات) في نهاية الربع الثالث من العام 2020، زيادة في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة بعد أن وصلت إلى 467.72 ميجابايت في الثانية، وكشف عن تسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بعد تسجيل متوسط سرعة يصل إلى 495.70 ميجابايت/ الثانية، وفي المركزين الثاني والثالث على التوالي شركتا موبايلي بمتوسط سرعة 429.7، وشركة زين بمتوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل تصل إلى 427.77 ميجابايت في الثانية.

متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة

الاتصالات السعودية

495.70 ميجابايت/ الثانية

موبايلي

429.7 ميجابايت/ الثانية

زين

427.77 ميجابايت/ الثانية