«واعد» تتفاهم مع «عقال» لدعم الشركات الناشئة في السعودية والبحرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) مذكرة تفاهم مع مجموعة (عقال) تهدف إلى تحفيز وتيرة الاستثمار في الشركات الناشئة في كل من السعودية والبحرين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تتولى مجموعة (عقال) التنسيق بين الشركات الناشئة التي تبشر بمستقبل واعد وبين مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) بهدف تمويل هذه الشركات من قبل المركز، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تعتمد الابتكار والتحول الرقمي والتنوع الاقتصادي. وتجدر الإشارة إلى أن محفظة الاستثمارات التي يشرف المركز على إدارتها تحتوي على أكثر من 30 شركة سعودية.

وذكر رئيس مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) المهندس وسيم بصراوي أن التعاون مع مجموعة (عقال) في السعودية والبحرين هو خطوة أولى ضمن جهود المركز الهادفة إلى تعزيز النشاط الاستثماري في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال «ملتزمون بالمساهمة الفعالة في تنمية الجيل المقبل من الشركات الناشئة السعودية، ونعمل من خلال هذه الشراكة مع مجموعة (عقال) على تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة».

من جهته، أوضح المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة (عقال) فارس الراشد أن مذكرة التفاهم مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) تمنح مؤسسي الشركات الناشئة من الشباب فرصة لتشكيل المستقبل الاقتصادي الجديد للمنطقة.

وقال «حصول الشركات الناشئة على الدعم المالي في مراحلها المبكرة هو المفتاح لرعاية هذه الشركات وتعزيز فرصها بالنجاح والازدهار. وشراكتنا مع المركز سوف تتيح لتلك الشركات دعما لا يقدر بثمن».