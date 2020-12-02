شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكى: 18مليار دولار إجمالى استثمارات المنطقة الاقتصادية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تسعى إلى أن تصبح وجهة المستثمرين لما تتمتع به المنطقة من مميزات نسبية كبيرة، وإن إجمالي الاستثمارات الإجمالية فى المنطقة تصل إلى 18 مليار دولار حتى الآن.

وأضاف يحيى زكى خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم، أن المنطقة يحدث فيها تجهيزات كبيرة من الدولة والمستثمرين، ولدينا خطط للموانئ وأخرى للمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن هناك حتة الآن 250 منشآه صناعية و14 مطور صناعى فى الشمال و الجنوب، والانفاق التي تم إنشائها لعبت دورا كبيرا فى تسهيل التواصل على مدار 24 ساعة يوميا.

وكان المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال خلال كلمته في مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية"، إن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على تهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية وهو ما ظهر في العمل على جعل ميناء شرق بورسعيد ميناء أحضر ليكون أول ميناء أخضر فى مصر التزاما من المنطقة بخطتها في تنفيذ عوامل الاستدامة بما يحقق خطة الدولة في هذا المجال.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أنه بفضل جهود الدولة استطاعت تحقيق طرق اتصال عديدة محليا وإقليميا بينها وبين جميع المناطق الصناعية والمحافظات في الدولة، وظهر ذلك جليا في ربط المنطقة الاقتصادية بسيناء من خلال أنفاق إسماعيلية وبورسعيد وغيرها من وسائل الربط إلى تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية في سيناء تبدأ من المنطقة الاقتصادية .

واستعرض زكي خلال كلمته خطط المنطقة المستقبلية لجذب وتوطين الصناعات المستهدفة التي تشمل أولا خطط قصيرة المدى تركز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتنفيذ المبادرات المقترحة لتعزيز الإطار التنظيمي والقانوني إلى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، ثانيا خطط طويلة المدى تشمل الانتهاء من جاهزية النظام المتكامل للصناعات المختلفة، والتقليل من الحوافز المادية بعد تقوية المعايير الأخرى .

وأشار زكى إلى الصناعات المستهدفة التي تعمل المنطقة على اجتذابها سواء من خلال مستثمرين محليين أو من خلال مستثمرين أجانب حيث تعمل المنطقة على توطين بعض الصناعات في منطقة شرق بورسعيد في عربات السكك الحديدية والسيارات وقطع الغيار وتموين السفن والغزل والنسيج، كما تعمل المنطقة على جعل منطقة السخنة مركزا للصناعات البتروكيماوية باعتبارها منطقة متكاملة تستفيد من ميناء السخنة الذي سيعمل على تكامل هذه الصناعات في هذه المنطقة، منوهاً إلى معايير اختيار هذه القطاعات وعوائدها على الدولة تتمثل في سد احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير والارتقاء بجودة الصناعة ،وعلى المستثمرين تتمثل في زيادة حجم الإيرادات وسهولة ممارسة الأعمال وانخفاض التكاليف على المستثمرين.