شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: 7.5 مليون دولار حجم الاستثمار فى محطات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر فازت بجائزة عالمية في مجال الطاقة الشمسية، وهو مشروع خاص بنظم الخلايا الشمسية، وهناك منافسة بين الدول، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإنجلترا والإمارات ودول أخرى، مضيفا: تقدم 120 مشروعا من بينهم المشروع المقدم من مركز تحسين الصناعة، مشيرة إلى أن 7.5 مليون دولار حجم الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة: "مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، تم العمل على المشروع في 13 محافظة، ونفذنا 115 محطة شمسية وتم تمرين 200 صاحب منشأة على هذه المحطات، وكمية الطاقة المنتجة 13 جيجاوات، وهي معدلات مرتفعة للغاية، وأنا اليوم كنت في قمة السعادة وأنا في مجلس الوزراء خصوصا بعد تقدير وزير الكهرباء لهذا الأمر بعدما اطلع عليه".

وقالت: "نسعى للتوسع في هذا المشروع، وأهم مخرجات هذا المشروع 4 نقاط، أولهم أنه تم عمل دعم فني لتشغيل تلك المنظومة وبالتالي يمكن التوسع فيها في أي وقت، وثاني نقطة هو توسع التحكم اللا مركزى، وثالث نقطة هو ضرورة تعزيز المنتج المحلي، ورابع نقطة هي إتاحة برنامج تمويلي لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة لمن يرغب في عمل محطة من هذه المحطات".