شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 47.34 دولار لبرنت و44.41 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 47.34 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة بمقدار 8سنتات أو ما يوازي 0.2 ٪ فيما وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44.41 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 14 سنت أو ما يوازي 0.1 ٪ .

وشهدت أسعار النفط اليوم، في المعاملات المبكرة انخفاضا، لكنها عوضت بعض الخسائر في وقت لاحق بعد أنباء تشير إلى أن بريطانيا أصبحت أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح لمرض كوفيد-19، وهو ما سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل وفقا لرويترز حيث كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 2.4 مليون برميل.

وقال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار لإذاعة حكومية إنه متفائل حيال التوصل إلى توافق على تمديد اتفاق للإنتاج بعد يوم من إلغاء اجتماع لأوبك+، مضيفا أن مواصلة المشاورات تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق قائلا " إنه جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول غير الأعضاء في أوبك بشأن توافق يراعي الطلب على النفط والسوق.