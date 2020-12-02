شكرا لقرائتكم خبر عن المطورون ورؤساء الشركات العقارية يضعون روشتة لحل مشاكل القطاع العقارى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذي لشركة انرشيا، إن سعر الفائدة فى التمويل العقاري مرتفعة، ويجب ان تنخفض للمساهمة فى زيادة نسبة الاقبال على التمويل العقارى.

ومن جانبه قال المهندس عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو، إن تصدير العقار المصري للخارج يساهم بشكل كبير فى ضخ مليارات الدولارات للاقتصاد المصري، وارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي، لافتا إلي أن مصر بها 9 ملايين مصري في الخارج، ويجب التسويق الجيد للعقار المصري بالخارج .

وأكد أن تصدير العقار يتطلب إزالة كافة العقبات أمام عملية تصدير العقار، منها حل مشكلة تسجيل العقار، واتخاذ عدد من الإجراءات التى تساهم بشكل كبير تصدير العقار المصر .

فى سياق متصل، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن حلقة الوصل بين المطور والعميل هو التمويل العقاري، ويجب حل مشكلة التمويل العقاري في مصر، وهو ما يتطلب دخول البنك المركزى لحل تلك الاشكالية.

وأكد أن التمويل العقاري لا يتم الا علي الوحدات الجاهزة، وهو ما يشكل عقبة حقيقية امام القطاع العقاري، وهو ما يجعل الشركات العقارية لا تتمكن من الاستفادة من مبادرات البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقاري، بالإضافة إلي ثقافة العميل نفسه حول التمويل العقاري .

فيما قال الدكتور محمد مكاوى، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى ايدج، أن ثقافة العميل حول التمويل العقاري، وارتفاع سعر الفائدة أبرز التحديات التى تواجه التمويل العقاري، ويجب إعادة النظر في أسعار الفائدة التمويل العقاري وكذلك نسبة المقدم.

فيما قال الدكتور وليد عباس ، معاون وزير الإسكان أن الإسكان وجهت استثمارات ضخمة فى محافظات الصعيد، وهو ما يمثل اضعاف ما تم ضخة في اكثر من 30 عاما، لافتا إلي أن الدولة نفذت مشروعات باجمالي استثمارات لا تصدق .

بينما قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، أن بطء دورة رأس المال لدى المطورين، سببه تراجع نسبة التمويل العقاري فى مصر، لافتا إلى أنه يجب أن تتواكب منظومة التمويل العقاري مع نسبة التنمية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية .

وعلي صعيد متصل، قال المهندس أمين سراج، رئيس شركة هايد بارك إن يجب تطبيق بعض الأليات الجديدة فى منظومة التمويل العقاري وهو دخول القطاع المصرفي فى تمويل المشروعات تحت الإنشاء .