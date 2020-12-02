شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق مصر السيادى أمام قمة مصر الاقتصادية: نضع أولوية لخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادى، فى كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن الصندوق يسعى لدعم مصر اقتصاديًّا فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الصندوق، يضع فى أولويته خلق فرص استثمارية واسعة عبر التعاون مع كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مصر تنشئ صندوق سيادى بشكل مختلف عن كل دول العالم، بإنشاء صندوق أصغر من الصناديق العالمية، ثم ينمو ويكون أحد أقوى أزرع الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الصندوق يركز على 4 قطاعات تم تأسيس 4 صناديق فرعية لها وهى الشمول المالى والبنية الأساسية والتحول الرقمى والتكنولوجيا والاستثمار الصحى والغذائى والتعليم.

وأضاف سليمان أن الصندوق يضع فى أولوياته تعظيم الأصول غير المستغلة فى البلاد، مشيرا إلى أن أول أهداف الصندوق خلق فرص بالشراكة مع المستثمر المحلى أولا لجذب المستثمر الأجنبى، مشيرا إلى أن أن هناك تحديات كبرى يواجهها الصندوق حاليا فى ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الصناديق السيادية العالمية كان يتم إنشاؤها ثم وضعها أمام خريطة الاستثمار، إلا أن الصندوق المصرى وضع استراتيجية مختلفة، بالنظر أولا غلى التعاون مع القارة الأفريقية.





وأوضح سليمان، أن البنية الأساسية الجيدة حاليا لمصر، تدعم الاستثمار مع الصندوق، مشيرًا إلى أن مصر لديها قطاعات قوية نسعى لدعمها والاستثمار بها مثل البنية الرقمية، وتعزيز الشمول المالى، إضافة إلى أن الصندوق يسعى للاستثمار طويل الأجل خلق فرص استثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشيرا إلى أن الصندوق لجأ إلى الشراكات مع الصناديق المماثلة للاستفادة من التحديات التى فرضتها أزمة كورونا.