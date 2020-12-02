شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدران أمنيان لرويترز اليوم الأربعاء أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر اليوم الأربعاء من منزله في وقائع وصفها أحد المصدرين «بالمخالفات المالية».

كانت جهينة قالت في بيان لبورصة مصر إنه تم احتجاز رئيس مجلس إدارتها على ذمة تحقيقات وأنها ليست «لديها معلومات عن مضمون التحقيقات وليست لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن، وأن «سيف الدين ثابت» هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة».

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية أصدرت قراراً في أغسطس/آب 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس جهينة بسبب صلات مزعومة له بجماعة «الإخوان» المحظورة.

وأوقفت بورصة مصر التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

تأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.

وقالت الشركة إنه تمت دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكدت جهينة أن التحفظ على رئيس مجلس إدارتها «ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي.. وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها».

وأغلق سهم الشركة أمس الثلاثاء عند سعر 6.90 جنيه، بعدما هبط أكثر من 7%.

وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية «أي تأثير سلبي سيحدث على السهم سيكون بشكل وقتي فقط.. صفوان ثابت هو مؤسس الشركة.. التحفظ عليه لن يؤثر في نشاط الشركة أو حتى أداء بورصة مصر». (رويترز)