شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة التطوير العقارى: كورونا أثبتت قوة الاقتصاد المصرى بمواجهة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن أزمة كورونا أثبتت قوة مصر واقتصادها بمواجهة الأزمات، وأنها قبلة استثمارية جيدة أمام المستثمر الأجنبي، لافتا إلي أن المطورين العقارين تعاملوا بشكل جيد مع أزمة كورونا، وتحملوا على عاتقهم أعباء أزمة كورونا .

وأضاف المهندس طارق شكرى، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين، يساهم فى تنظيم السوق العقاري المصري، لافتا إلي أن قانون اتحاد المطورين يقسم المطورين لفئات، وهو ما يمنع لجوء المطورين الصغار الحصول علي أراضي كبيرة لا تتناسب مع الملاءة المالية الخاصة بهم .

كان الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، أن مدن الجيل الرابع تعد نقطة تحول حقيقية للقطاع العقارى المصرى، لافتا إلي أن الحكومة بدأت تنتهج أسلوب جديد فى العمران داخل مصر، وهو ما يؤكد أن الصورة الجديدة لمصر ستكون مختلفة كثيرا عن ما مضي .

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية، أن العام المقبل سيكون عام متفاؤل لمصر، موضحا أن أزمة كورونا جعلت المطورين يتجهون بصورة أكبر نحو التحول للمدن الذكية فى مصر .