تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودي اليوم الأربعاء 2-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 2-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 220.26 ريال سعودى.
تراجع الذهب اليوم الأربعاء، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح كوفيد-19 ضغوطا.
وهبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3% إلى 1808.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادة بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1813.30 دولار.
قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا بقيمة 1.4 تريليون دولار.
سعر الذهب عيار 24بنحو 220.26 ريال بما يعادل 58.72$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 201.91 ريال بما يعادل 53.83$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 192.74 ريال بما يعادل 51.38$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 165.20 ريال بما يعادل 44.04$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 128.49 ريال بما يعادل 34.26$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 110.13 ريال بما يعادل 29.36$
سعر أوقية الذهببنحو 6,850 ريال بما يعادل 1,826$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,542 ريال بما يعادل 411.07$
سعر كيلو الذهببنحو 220,265 ريال بما يعادل 58,723$
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