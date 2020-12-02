شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 2-12-2020.. ويسجل 18.80جنيه بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 2-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.80 جنيه للشراء و18.95جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.59 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

واستقر اليورو والدولار النيوزيلندي بعدما قفزا مساء إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع انخفاض الدولار على نطاق واسع بفعل تجدد الآمال بشأن لقاح لفيروس كورونا وتحفيزات مالية أمريكية.

وأجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيزات لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية فيما اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين حزمة إجراءات للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 قيمتها 908 مليارات دولار.

وجرى تداول الدولار مقابل 104.41 ين ياباني.

وتمسك اليورو ببعض مكاسبه مقابل الدولار بعد أداء قوي مساء حيث سجل أعلى مستوى منذ مايو 2018. وسجل في أحدث تداول له 1.2071 دولار.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.67 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه.

18.95 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.78 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.80 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.78 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.80 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.58 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.78 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.