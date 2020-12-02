شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادى الأنجح على الإطلاق بالتعاون مع صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ 2016 بشهادة صندوق النقد الدولي هو واحدا من أنجح البرامج الاقتصادية التي مرت علي مر تاريخ الصندوق، نظرا لما قدمه البرنامج من نجاحات خلال الفترة الماضية.

وأضاف معيط خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية الذي ينظمها الخليج 365 أن البرنامج ساهم في منح الاقتصاد المصري قدرة على امتصاص الصدمات وأهمها أزمة كورونا حيث استطاع الاقتصاد التماسك في مثل هذه الأزمات.

وأضاف معيط خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية أن مصر واحدة من أفضل دول العام التي لم تتاثر بازمة كورونا، مشيرا إلى أن الصندوق أصبح لديه الرغبة على الشراكة مع مصر نظرا لما شهده، موضحا أن أزمة كورونا لم زادت من قيمة مصر لدي الصندوق وهو ما انعكس على استمرار الصندوق في ضخ تمويليات لمصر في الفترة الأخيرة، وذلك حتى يمكن الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار معيط إلى أن الدفعات التي حصلت عليها الدفعة الأولى 2.8 مليار وبعد ذلك 5.2 مليار ومتبقي دفعتين الأولى الشهر المقبل بحاول 1.6 مليار دولار واخر دفعة ستكون في شهر 6 المقبل.