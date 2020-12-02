شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يواصل الهبوط قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بعدما أظهرت بيانات أولية ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمي ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.9% إلى مستوي 43.94$ الأدنى منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 44.36$، وسجل أعلى مستوي عند 44.74$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 1.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب تزايد الخلافات بين أعضاء تحالف أوبك بلس حول سياسة الإنتاج لعام 2021.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.4 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل يوميا ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 11.0 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.