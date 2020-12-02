شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الصعود بسبب احتمالات التحفيز العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بسبب احتمالات اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.9% إلى 1,832.57$ الأعلى منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,815.31$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,807.48$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ضمن عمليات الارتداد بقوة من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,764.45$ للأونصة.

وبخلاف عمليات التعافي من المستويات المنخفضة ، دعم تلك المكاسب القوية ، الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالتزامن مع نشاط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

فى أوروبا ، ظل مؤشر التضخم الرئيسي خلال تشرين الثاني/نوفمبر فى المنطقة السلبية للشهر الرابع على التوالي ، الأمر الذي عزز من توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية خلال اجتماعه المقرر فى كانون الأول/ديسمبر الجاري.

كما إنه من المتوقع على نطاق واسع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي فى الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة الجائحة الفيروسية ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم فى ثلاثينات القرن الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.5 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,191.28 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأول من تموز/يوليو الماضي.