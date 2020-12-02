شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يعاود الارتفاع – تحليل – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كومكاست (COMCAST CORP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على هذا الاتجاه الصاعد، وكان يحاول أيضاً تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليحقق السهم في آخر جلساته مكاسب بلغت نسبتها 1.55% بما يعادل 0.78 نقطة ليستقر على سعر 51.02 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المحوري 47.68، وخاصة في حالة اختراقه للمقاومة 52.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 55.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد