سيسكو يواصل ارتفاعه – تحليل – 02-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يتأثر بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته في السابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.21% بما يعادل 0.52 نقطة ليستقر على سعر 43.54 دولار، ويهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 43.64، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
ولهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 43.64، ففي حالة ان استطاع اختراق تلك المقاومة سيؤكد عزمه على مواصلة الصعود، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 45.55.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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