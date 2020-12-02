إي باي يستقر بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 02-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر على سعر 50.52 دولار، ليظل السهم بهذا الأداء ملامساً لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 51.60، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 47.30.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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