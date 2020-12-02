شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فيس بوك (FB) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.46% بما يعادل 9.58 نقطة ليستقر على سعر 286.55 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 278.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 304.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد