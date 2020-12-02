شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يستعيد تعافيه سريعاً – تحليل – 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جوجل (GOOG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.12% بما يعادل 37.36 نقطة ليستقر على سعر 1,798.10 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط اتجاه.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم المحوري 1,732.00، ليستهدف مستوى المقاومة 1,930.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد