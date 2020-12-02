شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضعيفة منذ الصباح، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 0.7335، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً كما هو دون تغيير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 0.7413 وتمتد إلى 0.7530 بعد اختراق المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7335 والمقاومة 0.7460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد