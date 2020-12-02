شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً ليعيد اختبار مستوى 44.70، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى كشرط أول لاستمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 43.24 كمحطة تالية، بينما يمثل اختراق مستويات 44.70 ثم 45.65 مفتاح توقف الضغط التصحيحي الهابط والتوجه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط